Укрзализныця возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, во время путешествия скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева. При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.

Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО «Вог Кафе».

В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Реализация продуктов питания в пассажирских поездах стала возможной благодаря постановлению Министерства здравоохранения № 39 от 03.07.2020 «О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».