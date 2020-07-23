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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского.

Фото: Фейсбук/ митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви , праздничное богослужение на площади перед Успенским собором Лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости и братия Киево-Печерской обители в священном сане.

По окончании Божественной литургии в Успенском соборе архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам.

Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в этом же соборе.

К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.

После богослужения священнослужители и верующие во главе с Митрополитом Онуфрием совершили крестный ход к Ближним пещерам Лавры, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божиим преподобный. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь - Киево-Печерскую обитель, из-за чего был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.
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