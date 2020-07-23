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В пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой в Одесской области, пограничники обнаружили предметы с советской и российской пропагандой.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проверки автомобиля, на котором возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине инициировали углубленный осмотр транспортного средства.

Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

О происшествии сообщили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.
ForUm

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