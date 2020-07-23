Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу. Ультрас клуба возмущены таким решением и обещают протесты.
Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020. В ОБСЕ перечислили меры относительно режима прекращения огня. Зеленский хочет, что соглашение о режиме тишины подписал Путин.
Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал на 60 дней без права залога Максима Кривоша, которого задержали после захвата пассажиров автобуса в заложники.
Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 6%. К концу года инфляция в Украине ускорится до 4,7%.
Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла уголовное производство.
По состоянию на 23 июля в Украине зафиксирован 61 851 случай коронавируса, за последние сутки – 856.
Сегодня около 9:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебозавода) в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Днем 32-летний полтавчанин отпустил заложника, бросил автомобиль и скрылся в лесопосадке.
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