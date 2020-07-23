На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой, сообщает пресс-служба облполиции.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
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