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На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой, сообщает пресс-служба облполиции.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.  

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
ForUm

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