Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ у КПВВ «Станица Луганская», сообщили ForUm’у пресс-службе главы государства.

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – постоянное прекращение огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повышает статус этих договоренностей.

В то же время Зеленский отметил, что достигнутые договоренности не лишают украинских военных возможности для самозащиты.

Со своей стороны министр обороны Украины Андрей Таран добавил, что статья 51 Устава ООН дает право защищаться. В то же время он подчеркнул, что Украина имеет политическую волю к устойчивому прекращению огня, и выразил надежду, что другая сторона также сможет это продемонстрировать.

Президент отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.

Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения в Донбассе, то, по словам президента, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в пределах Минского формата.

«Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате - такая есть договоренность. В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная», - отметил он.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный», - добавил Зеленский.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020. В ОБСЕ перечислили меры относительно режима прекращения огня.