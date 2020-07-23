После переговоров с предполагаемым серийным похитителем транспортных средств, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Его сопровождают автомобили правоохранителей, пишет местное издание Полтавщина.

События вокруг угонщика автомобиля, который угрожал взорвать гранату РГД-5, начали перемещаться за пределы Полтавы.

С места происшествия на ул. Остапа Вишни стало известно, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, гранату взял с собой и поехал на автомобиле за пределы Полтавы.

Телеканал 112 сообщил, что террорист держал в заложниках сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Владимир Шиян предложил, что заложником станет он. После обмена заложников преступник и полицейский сели в автомобиль и уехали за пределы Полтавы.

Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 («Богдан»), который сейчас движется в направлении Киева.

Напомним, около 9:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебозавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.