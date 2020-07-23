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Инфляция в Украине продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле, сообщает пресс-служба регулятора.

Главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

Инфляция будет умеренно расти и дальше и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также худший  урожай фруктов. В течение 2021-2022 года инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.
ForUm

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