32-летний полтавчанин, который взял в заложники начальника управления уголовного розыска полиции Полтавщины, бросил автомобиль и скрылся в лесопосадке. Угрозы для жизни полковника Виталия Шияна нет, сообщили в полиции.

Сейчас он вместе с коллегами.

Полиция делает все возможное для задержания злоумышленника с устранением рисков причинения вреда жизни и здоровью людей.

По данному факту сведения внесены в Едрей по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 349 (Захват работника правоохранительного органа как заложника), 263 (незаконное обращение с боеприпасом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня около 9:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебозавода) в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.