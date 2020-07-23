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Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 112 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и две девочки – шести месяцев и 14 лет. А также 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет и трое мальчиков от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев», - отметил мэр Киева.  

По состоянию на 23 июля в Украине зафиксирован 61 851 случай коронавируса, за последние сутки – 856.
ForUm

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