Китай 23 июля запустил свою беспилотную миссию на Марс, в ходе которой он надеется с помощью марсохода исследовать почву Красной планеты.

Государственные СМИ Китая сообщают, что тяжелая ракета Long March 5 с аппаратами миссии Tianwen-1 запустили с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань, передает Радио Свобода.

За успешным стартом наблюдали сотни людей на пляже через залив.

Китайскому космическому кораблю понадобится семь месяцев, чтобы достичь Марса. Это вторая попытка Китая полететь на Марс. В 2011 году совершить полет не удалось.

Кроме того, нынешний запуск Китая – второй полет на Марс за последние дни. 20 июля свою миссию запустили впервые Объединенные Арабские Эмираты.