Объединенные Арабские Эмираты 20 июля запустили научный и технологический зонд на Марс. Это первая такая миссия к Красной планете, инициированная арабской страной, передает Радио Свобода.

Запуск беспилотного зонда «Аль-Амаль» (в переводе с арабского «Надежда»), или Hope, произошел рано утром 20 июля с Японии с помощью японской ракеты H-IIA. Запуск с территории научного центра Танеґашима на юге Японии несколько раз переносили из-за погодных условий.

Планируется, что он достигнет Марса в феврале 2021 и будет находиться на орбите планеты менее двух лет.

The #UAE's #HopeMarsMission says the Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle and the first signal from the probe was also successfully received. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn