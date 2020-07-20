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Объединенные Арабские Эмираты 20 июля запустили научный и технологический зонд на Марс. Это первая такая миссия к Красной планете, инициированная арабской страной, передает Радио Свобода.

Запуск беспилотного зонда «Аль-Амаль» (в переводе с арабского «Надежда»), или Hope, произошел рано утром 20 июля с Японии с помощью японской ракеты H-IIA. Запуск с территории научного центра Танеґашима на юге Японии несколько раз переносили из-за погодных условий.

Планируется, что он достигнет Марса в феврале 2021 и будет находиться на орбите планеты менее двух лет.

 

 

Миссия ОАЭ стоит 200 млн долларов, сообщила министр передовых наук Сара Амири.

Зонд спроектирован для создания полного изображения марсианской атмосферы и ежедневного изучения сезонных изменений.

«Это достаточно мощный сигнал для арабской молодежи: если ОАЭ способны достичь Марса за менее 50 лет, они способны сделать гораздо больше», - заявил информационному агентству AP директор проекта Миссии Эмиратов на Марс Омран Шараф во время подготовки к запуску.

«Аль-Амаль» присоединится как минимум к восьми активным миссиям, которые исследуют Марс. Некоторые из них находятся на орбите планеты, другие - работают на поверхности планеты.

Соединенные Штаты Америки и Китай также планируют отправить свои миссии на Красную планету в этом году.
ForUm

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