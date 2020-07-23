Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда - председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Нацбанк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок», - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом именно взвешенной политике НБУ Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия; и это было бы невозможным без независимости центробанка.

Со своей стороны председатель НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка: «НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев». Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.