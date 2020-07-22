Суд в российском регионе Карелия 22 июля признал историка и правозащитника, исследователя расправ сталинского режима в урочище Сандармох Юрия Дмитриева виновным и определил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии.

Дмитриева судили по обвинению в действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, сообщает Радио Свобода.

Ранее в этом месяце прокуратура попросила суд назначить Дмитриеву наказание в виде 15 лет заключения.

Сам Дмитриев и его сторонники говорят, что дело сфабриковано. Оно тянется с 2016 года, когда историка арестовали по обвинению в детской порнографии на основании фотографий его дочери, которые силовики нашли на его компьютере. Дмитриев настаивает, что изображения не были порнографическими, а делались по просьбе социальных работников для контроля развития ребенка.

Единомышленники Дмитриева заявляет, что обвинения против него выдвинуты из-за исследования им исторических фактов, которые затрудняют реализацию политики Кремля по советскому прошлому.

В защиту Дмитриева выступают выдающиеся ученые и художники как в России, так и за ее пределами. Очередное обращение представителей интеллигенции опубликовано в российском издании «Новая газета». В нем дело против Дмитриева названо «одним из самых грязных процессов в стране». Письмо подписали, в частности, актрисы Инна Чурикова и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Юлий Ким.

Под руководством Юрия Дмитриева в 1990-х годах в лесах Карелии нашли массовые захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Дмитриев составил списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имен.

Во время уголовного преследования историка в Сандармохе начала раскопки поисковая экспедиция Русского военно-исторического общества (РВИО), основанного бывшим министром культуры России Владимиром Мединским. Участники этой экспедиции нашли останки людей и предположили, что в Карелии расстреливали не репрессированных, а красноармейцев во время советско-финской войны 1939-1940 годов.