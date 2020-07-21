К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в Киеве задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщила пресс-служба столичного главка.

«Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное», - говорится в сообщении.

В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику.

Напомним, ранее сегодня, 21 июля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на столичном рынке «Минский».