Один из военнослужащих, раненый сегодня в районе населенного пункта Павлополь, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», - говорится в сообщении.

В общем, с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий - погиб, еще один - получил ранения.