По факту смерти супружеской пары с подтвержденным коронавирусом в Кривом Роге планируется провести расследование.
Об этом заявил глава Департамента охраны здоровья Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк, сообщает Первый Криворожский.
13 июля стало известно, что в Кривом Роге умерла 77-летняя женщина, у которой ранее подтвердили коронавирус. Позже, 19 июля, чиновники сообщили, что скончался 74-летний супруг этой женщины, у которого тоже был COVID-19.
«Недавний случай смерти мужа и жены с подтвержденным диагнозом COVID в инфекционной больнице Кривого Рога требует расследования», - заявил Сердюк.
Всего с начала пандемии в Кривом Роге зафиксировано 12 летальных случаев коронавируса.
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