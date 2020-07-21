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По факту смерти супружеской пары с подтвержденным коронавирусом в Кривом Роге планируется провести расследование.

Об этом заявил глава Департамента охраны здоровья Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк, сообщает Первый Криворожский.

13 июля стало известно, что в Кривом Роге умерла 77-летняя женщина, у которой ранее подтвердили коронавирус. Позже, 19 июля, чиновники сообщили, что скончался 74-летний супруг этой женщины, у которого тоже был COVID-19.

«Недавний случай смерти мужа и жены с подтвержденным диагнозом COVID в инфекционной больнице Кривого Рога требует расследования», - заявил Сердюк.

Всего с начала пандемии в Кривом Роге зафиксировано 12 летальных случаев коронавируса.

 
ForUm

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