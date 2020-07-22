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Госслужба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнаружила незаконное использование более 10 тысяч гектаров земель обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь о полигоне «Широкий лан», земли которого отводились для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины, а по факту используются предпринимателями для выращивания сои, подсолнечника и зерновых культур.

«Треть полигона используется не по назначению. Ведение сельского хозяйства на полигонах Вооруженных сил Украины законом не допускается. Установленные убытки от нецелевого использования этой земли составляют 200 млн гривен», - сообщил  председатель Госслужбы Роман Лещенко.

«Это сумма, на которую можно пополнить истощенный кризисом бюджет. Деньги, которых так не хватает для войска, медиков и строительства дорог. При поддержке министра обороны Андрея Тарана, мы уже начали работу по мониторингу использования этих земель, и сделаем все, чтобы вывести нарушителей на чистую воду», - заявил он.

 
ForUm

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