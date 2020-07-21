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Для реализации Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы предусматривается выделение 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.

«Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество... Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям», - сообщил Зеленский во время общения с представителями СМИ после завершения украинско-швейцарских переговоров в Киеве.

По его словам, документом начата программу сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, и для ее реализации швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.

Глава государства также поблагодарил Швейцарию за предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе по обе стороны линии разграничения. Также, по словам президента, правительство Швейцарской Конфедерации готов активно помогать украинцам Донбасса, в частности в обеспечении питьевой водой, модернизации инфраструктурных проектов.
ForUm

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