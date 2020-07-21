также в разделеПолитика
Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе 8
«Россия не против»: Зеленский в ближайшее время ждет даты нормандской встречи 13
Дубовой: Действующая власть находится под внешним управлением, потакает радикалам и держит нас за дураков 16
Медведчук: Миллионы украинцев недоедают, а власть занята легализацией игорного бизнеса и проституции 21
В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку 138
В «Слуге народа» настаивают на рассмотрении законопроекта Бужанского 33
Медведчук: Украине необходимо остановить выплаты МВФ, но правительство слуг Сороса не может на это пойти 41
Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании 43
В Раде назвали комитет, отклоняющий больше всего законопроектов 30
В Офисе президента отреагировали на заявления Кадырова 53
Путин снова в оккупированном Крыму, МИД протестует 28
Медведчук о легализации проституции: Украинцы не позволят подобных циничных издевательств над собой 46
Медведчук: ОПЗЖ борется против продажи земли в КСУ 22
Разумков: Осенью языковой законопроект Бужанского станет неактуальным 40
Вадим Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 20
Дело Шеремета: Зеленский заявил о необходимости поиска настоящих убийц 95
В Раде решили бороться с «деструктивными сектами» 33
Блогер Азарова: Скандальная эскортница Багирова, помощница Кличко, задержана с наркотиками 225

Главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции, и Швейцария всегда была примером успеха в этом вопросе, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.

«Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов», - сказал он во время общения со СМИ по итогам переговоров со швейцарской коллегой.

Президент Швейцарской Конфедерации отметила важность развития независимой юридической системы.

«Мы готовы сопровождать Украину на этом нелегком пути», - отметила Cоммаруга.

Президент Швейцарии отметила, что сильная, крепкая юридическая система является ключом для реализации многих планов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги