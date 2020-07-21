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Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования в традиционные места отдыха украинцев – Западная Украина и Причерноморье, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд № 41/42 Днипро - Трускавец отправится из Днипра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
ForUm

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