Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк.
Об этом сообщил его советник Зорян Шкиряк.
«Министр МВД Украины срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия с захватом заложников», - написал он в Facebook.
Напомним, сегодня утром, в 9:25, в полицию Луцка позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время