Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк.

Об этом сообщил его советник Зорян Шкиряк.

«Министр МВД Украины срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия с захватом заложников», - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня утром, в 9:25, в полицию Луцка позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг».