Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил он.

Среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет и 5 девочек от 2 до 7 лет. А также 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и трое мальчиков от 4 до 8 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 случаев в каждом», - сообщил Кличко.

По состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 673 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших – 60 166 человек. Выздоровели за сутки 760 человек, 20 – умерли.