Адвокаты судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) Андрей Заец и Юрий Глотов заявляют о злоупотреблениях и давлении со стороны НАБУ. По их мнению, этот орган грубо нарушает закон в деле их подзащитных – начиная от процессуальных нарушений и заканчивая вмешательством в деятельность независимой судебной ветви власти.

Об этом они рассказали на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Українських Новин.

По мнению защиты, новое дело против ОАСК может быть связано с приближающимися местными выборами, а также желанием вмешаться в рассмотрение определенных дел.

«Почему они это сейчас делают? Нам остается только догадываться. Возможно, это связано с местными выборами, которые состоятся в ближайшее время, а, возможно, с делами, которые рассматриваются в суде», - сказал адвокат Заец.

По его словам, ничего нового в прозвучавших обвинениях нет.

"В том, что происходит сейчас, нет ничего нового. То же самое обвинение и те же пленки, которые фигурировали еще полтора года назад. Это вчера признал и экс-генпрокурор Юрий Луценко. То есть мы имеем дело с теми же обвинениями, которые НАБУ не смогло доказать в прошлом году. Тогда дело рассыпалось и не пошло в суд, хотя для нас это было принципиально. Мы однозначно получили бы оправдательный приговор, что имело бы негативные последствия для всех тех органов, которые вели расследование этого дела", - сказал Заец.

Он сообщил, что в пятницу в ходе обыска были незаконно изъяты оригиналы судебных дел, которые еще не рассмотрены.

«Хотя это запрещено», - напомнил юрист.

Он также заявил, что никаких доказательств аутентичности записей якобы разговоров судей, которые были представлены общественности, за все время не было продемонстрировано.

«В назначении экспертиз этих пленок защите отказано. И судами и прокурорами отказано в удовлетворении ряда ходатайств. В то же время звучат обвинения с целью запугивания судей», - подчеркнул Заец.

Также защитники обратили внимание на процессуальные нарушения со стороны сотрудников НАБУ и Офиса генпрокурора. Так, при получении разрешения на обыск в ОАСК была грубо нарушена подследственность. Разрешение на обыск должен был давать Высший антикоррупционный суд. Однако вместо это по непонятной причине нашли судью в провинции – в Кировограде. Точно так же было в прошлом году, когда решения, нужные НАБУ, проводились через суд в Чернигове.

Кроме того, адвокат Юрий Глотов рассказал, что громко распиаренное «вручение подозрений» судьям вовсе не состоялось, поскольку подозрения были оставлены сотруднику аппарату, а не вручены судьям, как того требует закон.

Адвокаты обратили внимание на тот факт, что СМИ утверждали обратное со ссылкой на близких к НАБУ блогеров. По мнению защитников, НАБУ работает как пиар-агентство, которое не несет доказательства в суд, а «сливает» их блогерам с низкой социальной ответственностью. Как и в прошлом году организована целая пиар-компания, в которой участвую и грантовые СМИ.

Адвокаты убеждены, что и в этот раз именно пиаром все и ограничится. У НАБУ, по мнению защиты, как не было, так и нет материалов для суда, а, значит, дело снова не будет даже дорасследовано.