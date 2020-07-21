В Подольском районе Киева злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание подозреваемых лиц.