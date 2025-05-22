Нові правила: за деякі поповнення банківських карток доведеться сплатити податок

В Україні посилюється контроль за грошовими переказами на банківські картки. Фінансовий моніторинг Державної податкової служби (ДПС) спрямований на виявлення транзакцій, які підлягають оподаткуванню, і деякі поповнення можуть привернути увагу податківців.

За які перекази потрібно платити податок?

Експерти ALEX CONSULTING GROUP роз'яснили, що ДПС не реагує на перекази між власними рахунками фізичної особи в одному або різних банках. Також не викликають питань внутрішні переміщення коштів через офіційні банківські додатки, такі як Приват24.

Проте, поповнення картки через небанківські термінали самообслуговування може стати підставою для перевірки, особливо якщо клієнт не пройшов ідентифікацію.

"Якщо ви надіслали гроші через термінал і там не ідентифікувалися, то в банку можуть виникнути питання. А при введенні номера телефону або номера картки дозволяється поповнювати самостійно і жодних податків сплачувати не потрібно", - зазначають експерти.

Особливу увагу податкова може приділити регулярним надходженням коштів на картку через небанківські термінали. У таких випадках ДПС може зацікавитися джерелом доходу та запідозрити незареєстровану підприємницьку діяльність.

Якщо особа не зможе підтвердити законність походження коштів, їй загрожує штраф за відсутність реєстрації ФОП, а також сплата 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Щоб уникнути проблем з податковою, українцям рекомендують:

Поповнювати банківські картки через офіційні банківські додатки або банківські термінали.

Завжди проходити ідентифікацію при поповненні через небанківські термінали (вводити номер телефону або картки).

Зберігати документи, що підтверджують джерело отриманих коштів.

Будьте уважні до своїх фінансових операцій та дотримуйтесь рекомендацій, щоб уникнути можливих проблем з податковою службою.