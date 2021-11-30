Полицейские Киева устанавливают обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Дарницком районе.
Для задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция, сообщила пресс-служба столичного главка.
По данному факту возбуждено уголовное производство. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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