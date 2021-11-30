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Полицейские Киева устанавливают обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Дарницком районе.

Для задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция, сообщила пресс-служба столичного главка.

По данному факту возбуждено уголовное производство. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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