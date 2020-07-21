Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, пишет немецкое издание Handelsblatt. Источники газеты утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под присмотром ГРУ. Марсалек считается главным действующим лицом махинаций в компании, в балансе которого обнаружили «дыру» почти на 2 миллиарда евро, передает Радио Свобода.

Издание утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая большую сумму в биткойнах.

Ранее Spiegel, Insider и группа Bellingcat в общем расследовании пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Беларуси или России. В публикации говорится, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них. В частности, он рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру «с помощью России».

Financial Times писала, что для получения авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде «Новичок». По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016-м слежение по неизвестным причинам прекратилось.

Летом компания Wirecard заявила о своей неплатежеспособности, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 млрд евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании «дыру» в 1,9 миллиарда евро. Вывод аудиторов был однозначным: это глобальная мошенническая операция.

Совет директоров обанкротившейся платежной системы констатировал 22 июня, что пропавших денег «с высокой степенью вероятности не существует». В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Марсалека. Были отозваны и предыдущие финансовые отчеты за 2019 и первый квартал 2020 года. Председатель Wirecard Маркус Браун был арестован.

Сразу же после своего освобождения Марсалек, по данным расследования Bellingcat и ее партнеров, вылетел в Минск, после чего его следы теряются.