Журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выяснили место вероятного нахождения австрийца Яна Марсалека – бывшего топ-менеджера компании Wirecard. Его разыскивают по всему миру в связи с причастностью к афере на 2 млрд евро, сообщает издание The Insider.

«Одного из самых разыскиваемых преступников в мире обнаружили в Беларуси», - говорится в заголовке материала издания.

Так, 18 июня 2020 года Ян Марсалек узнал, что его «временно отстранили от правления Wirecard до 30 июня 2020 года». Через четыре дня он был окончательно уволен и оказался в розыске у немецкой федеральной полиции. Узнав о своем отстранении, он исчез, оставив множество следов. Он купил билеты на самолет, и кто-то на Филиппинах подделал иммиграционные записи, чтобы убедить следователей, что он находился в Азии. В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове. Но была и другая подсказка. В беседе с бывшим коллегой, о котором сообщил Handelsblatt, его сочувственно спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Беларусь — попадает.

И действительно, в базе о пересечении границы Марсалек значится как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.

Основанная в 1999 году компания Wirecard была самым известным немецким технологическим стартапом, в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Компания занималась платежным процессингом, фокусируясь на высокорисковых клиентах, которых обходили стороной банки и платежные системы: нелегальных казино и порносайтах. А судя по той информации, которая появляется о Марсалеке, именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.

Мошенник с 2015 года реализует проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов гуманитарного обновления в Ливии.

Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну.