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Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

«Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение», - сказали в ОП в комментарии Интерфакс-Украина.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

«И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях», - отметили в Офисе президента.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за оскорбившее его видео шоу «Квартала 95», которое было опубликовано несколько лет назад.

Кадыров также призвал президента Украины «выстроить добрососедские отношения» с Россией.
ForUm

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