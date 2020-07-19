Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом, в субботу, 18 июля, он заявил в своем Telegram-канале.

«Раньше я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - написал Кадыров в своем посте.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед «сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».



Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, взятого полтора года назад. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии «Квартал 95» показали кадры с плачущим Кадыровым.

Напомним, в 2014 году тогда еще руководитель 95 квартала Владимир Зеленский извинился перед Кадыровым за шутку.