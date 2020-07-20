Следователи начали досудебное расследование по факту хулиганства и нарушения равноправия иностранных граждан на столичном Подоле.

По данным пресс-службы столичного главка, вчера около 22:00 в Подольское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе.

На месте правоохранители установили, что трое студентов-граждан другого государства, ожидали такси и к ним начали приставать парни навеселе. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и начали потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 и 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.