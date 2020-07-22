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Экс-глава Рескомитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Александр Лиев утверждает, что в Крыму только за последние два года минерализовалось больше сотни артезианских скважин. Поэтому, считает он, эти скважины уже нельзя использовать для питьевого водоснабжения.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

Он также отметил, что засоление и минерализация скважин станут очень заметным явлением на полуострове, особенно в степном Крыму.

«Это такое явление, которое везде происходит, а в Крыму это явление возобновилось, ведь 50 лет мы с этим не сталкивались. Артезианским скважинам в Крыму 50 лет, у них был срок эксплуатации 15-20 лет. Затем эти скважины обновляли, и они дальше работали. Теперь обновлению эти скважины не подлежат, ведь сам водный ресурс становится непригодным для питьевых нужд», – пояснил Лиев.

Еще в 2015 году заседала коллегия российского Государственного комитета водного хозяйства и пришла к выводу, что вода минерализуется, и если ею поливать, то это приведет к засолению почв и потере урожая.

В Крыму из-за нехватки воды начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Как пояснил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, ведется откачка артезианской воды. При этом Аксенов заверил, что «никакой экологической угрозы это не несет».

До этого начали закачку воды из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя. По информации местных властей, это позволяет «уменьшить забор воды с Партизанского водохранилища».

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83,31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

При этом председатель российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.  
ForUm

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