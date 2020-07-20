Журналист и редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

«У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории «Діла». Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время. Симптомы – температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов – першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств», - написал он в Facebook.

Журналист отметил, что не знает, где мог подхватить коронавирус.

Сейчас Бутусов вместе с семьей пошел на самоизоляцию.

«У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения», - отметил он.