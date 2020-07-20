также в разделеОбщество
Адвокаты судей ОАСК заявили о незаконном давлении на суд перед местными выборами 9
Создание преступной группы: в НАБУ рассказали подробности дела Новака 21
МВД: У Дугарь нет неопровержимого алиби 25
У Новака – двойное гражданство 31
Зеленский надеется, что Украину минует вторая волна COVID-19 11
НАПК взялось за декларации Порошенко и Зеленского 56
«Маловато»: Нардепы-«слуги» жалуются на низкую зарплату 35
В РФ завели дело на мужчину, который случайно сбил кепку с полицейского флагом Украины 37
Во Франции приступили к изучению «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 17
Белорусская команда КВН отказалась ехать на конкурс в аннексированный Крым 20
Юрист: Иностранные структуры хотят получить контроль над судебной реформой 16
Задержание Новака: НАБУ проводит обыски в Укравтодоре 28
УЗ: Экс-руководитель Киевского вагоноремонтного завода блокирует его работу 74
В Польше задержали экс-главу «Укравтодора» 139
В четвертую годовщину гибели Шеремета в Киеве открыли мемориал 18
Блогер: Как экс-директор киевских МАФов Культенко организовал пир «Слуги народа» 26
ГосЧС предупреждает о возможных подтоплениях на Прикарпатье и Волыни 20
ООС: Военные уничтожили одного и ранили шестерых боевиков 15

Журналист и редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

«У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории «Діла». Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время. Симптомы – температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов – першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств», - написал он в Facebook.

Журналист отметил, что не знает, где мог подхватить коронавирус.

Сейчас Бутусов вместе с семьей пошел на самоизоляцию.

«У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1281 грн.
37
Теги