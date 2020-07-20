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В результате ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье погиб главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко и двое детей, сообщает Mukachevo.net.

По данным издания, возле поворота на село столкнулись Mazda и грузовик.

От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в ДТП погиб главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко. Еще двое погибших - дети. Единственный человек, выживший в легковушке после ДТП – жена тренера, она госпитализирована.
ForUm

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