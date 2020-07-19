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За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 72 медицинских работников, это более чем в два раза меньше, чем днем ранее, когда обнаружили у 163 медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок и 72 медицинские работники. Были госпитализированы 145 человек. За последние сутки зафиксировано 8 летальных случаев. Выздоровели 354 пациента. Всего за все время пандемии заболело 58 842 человека. Из них 4170 детей и 7958 медицинских работников. В общем выздоровели 30 879 человек, число летальных исходов составляет 1485», — сказал Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в целом было осуществлено 17 745 тестирований. Из них 11 023 — исследование методом ПЦР. 6722 — исследование методом ИФА.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 731 человека, зафиксировано 8 летальных случаев, 354 пациента выздоровели.
ForUm

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