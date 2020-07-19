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По состоянию на 19 июля к ослаблению противоэпидемических мер не готовы восемь областей Украины. В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства:

в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек,

в Черниговской недостаточный охват тестирования,

в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель,

в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике,

во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19.
ForUm

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