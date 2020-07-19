По состоянию на 19 июля к ослаблению противоэпидемических мер не готовы восемь областей Украины. В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства:
в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек,
в Черниговской недостаточный охват тестирования,
в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель,
в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике,
во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время