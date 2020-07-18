В Херсоне в результате стрельбы ранение получил несовершеннолетний парень. Его с пулевым ранением доставили в больницу.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что вечером 17 июля парень выносил мусор на улицу и вдруг почувствовал боль в шее. По данным полиции, неизвестный выстрелил из пневматического оружия и попал в подростка.

По словам начальника местного уголовного розыска Дениса Каримова, на месте инцидента полиция вычислила траекторию пули. Затем по этому направлению на вентиляционной металлической трубе обнаружили входные пулевые отверстия, которые образовались от пристрелки пневматического оружия. Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили из шеи потерпевшего.

После опроса жителей многоэтажки стало известно, что один из жильцов недавно приобрел оптический прицел для пистолета.

«Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер". Полицейским мужчина объяснил, что в тот вечер он стрелял из пистолета. В качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома. В парня попал случайно», - говорится в сообщении.

Стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Пневматическое оружие, прицел и пули изъяты. Назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.