В Киеве всех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко взяли под стражу без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, сообщило накануне столичное управление Нацполиции.

Мужчина сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека и незаконное лишение свободы (ч.2 ст.146), пытки (ч.2 ст.127) и ч.3 ст.189 (вымогательство).

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, предпринимателя Сергея Ткаченко, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель, освободили.