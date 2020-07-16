Предпринимателя Сергея Ткаченко, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель, освободили, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье», - написал он в своем Twitter в среду вечером.

Напомним, 2 июля в полицию поступило сообщение о том, что днем ​​ранее в Киеве незаконно похитили предпринимателя Сергея Ткаченко. По данному факту было начато уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

15 июля сотрудники ГУНП в Киеве совместно с подразделениями криминальной полиции при поддержке спецподразделения КОРД установили местонахождение похищенного и в результате введенного в действие плана «Заложник» освободили его.

Сейчас с пострадавшим работают медики, его жизни ничего не угрожает.

Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины - задержание уполномоченным должностным лицом. Проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по установлению и задержанию других соучастников данного уголовного преступления.