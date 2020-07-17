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Решения судов двух инстанций, которыми Алексея Каспрука восстановили в должности Черновицкого городского головы, отменил Кассационный админсуд, вернув дело в суд первой инстанции.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на пресс-службу Кассационного административного суда Украины.

«В Кассационном суде отменили решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», - сказали в пресс-службе.

Таким образом, до повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Алексея Каспрука остается законным.

Напомним, 26 июля 2018 года депутаты Черновицкого городского совета сняли с должности мэра Алексея Каспрука. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, что составляет более двух третей от депутатского состава городского совета.

В апреле прошлого года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и восстановил Каспрука в должности городского головы. Позднее в ноябре того же года Апелляционный суд в Виннице подтвердил приговор суда первой инстанции и оставил в должности отстраненного в прошлом году мэра Черновцов Алексея Каспрука.
ForUm

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