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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как «угрозу силой», сообщает УНИАН.

«Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угроза силой». Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет», - отметил он.

Напомним, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.

 Отмечается, что это мероприятие спланировано с целью оценки «способности армии РФ обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина проведет военные учения в ответ на российские учения «Кавказ-2020». 
ForUm

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