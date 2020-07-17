Сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 14 июля примерно в 23:30, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

По результатам проведенных комплексных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления, и задержать их.

Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судим за умышленное тяжкое телесное повреждение.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъята банковская карточка потерпевшего, его документы и сумка. Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве.

Напомним, 15 июля стало известно, что на столичной Оболони около 2 ночи обнаружили тело мужчины, при погибшем было удостоверение сотрудника СБУ. В спецслужбе подтвердили факт смерти своего сотрудника.

По данным СМИ, полиция обнаружила тело следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, который 15 июля должен был выйти на пенсию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Двое подозреваемых в причастности к убийству были задержаны.