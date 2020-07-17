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С пятницы, 17 июля, в Киевской области усилены карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будет ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 кв. метров площади здания.

Время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности установлено с 23 и до 7 часов.

Также усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время перевозки пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

 

 
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