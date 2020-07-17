За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 млрд гривен и это на 11 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Всего подано 505 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.

Наибольшее суммы доходов за прошлый год задекларированы в Киеве – 43,5 млрд грн, Днепропетровской – 7,5 млрд грн, Киевской – 5,3 млрд грн, Харьковской – 4,6 млрд грн и Одесской – 4,3 млрд грн областях.

С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.

Декларирование доходов, полученных гражданами в 2019 году, закончилось 30 июня.

Отмечается, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественном состоянии был продлен. Сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.