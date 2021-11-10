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78% или 32 миллиона украинцев заключили декларацию с врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Самый высокий процент пациентов с декларациями в Киевской области – более 95%, в Хмельницкой области – более 91%, во Львовской – более 90%.

Только за последние 3 месяца миллион украинцев впервые избрали врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

По словам министра, благодаря декларации есть возможность отслеживать количество вакцинированных.

«Таким образом, мы сразу видим, работает ли определенный врач со своими декларантами и приглашает ли на прививку», – отметил Ляшко.

Напомним, наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием вакцинации против COVID-19.
ForUm

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