Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба НАПК, в ходе полной проверки были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:

сведений о компании «Maltex Multicapital Corp.», зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации;

доме, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «San Tommaso S.R.L.», конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования. Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

С подробной информацией о результатах полной проверки можно ознакомиться по ссылке: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zelenskyj_2020_na-sajt.pdf