Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию офшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers. Об этом Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Новиков.

«Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена. Первый помощник президента на общественных началах — не должен подавать декларацию, а, следовательно, мы не можем проверить декларацию. А декларацию председателя СБУ мы проверяем», — отметил Новиков.

Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности.

«Первая декларация, проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября», — сообщил Новиков.

В то же время глава Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

«Неотображение [в декларации] средств на счетах офшорных компаний — не является нарушением. Есть нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе «О предотвращении коррупции» есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображается только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное — не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми есть компании. Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали — это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК», — объяснил Новиков.

Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал новое расследование под названием Pandora Papers. В документах указано, что 35 действующих и бывших мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, а также более 300 политиков имеют связи с офшорными счетами.

Документы Pandora Papers включали более двух миллионов файлов, которые обрабатывали более 600 журналистов-членов ICIJ. От Украины над этим проектом работало издание Слідство.Інфо, которое опубликовало фильм-расследование об офшорах Зеленского и его бизнес-связях с Коломойским.

Журналистам удалось найти подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с Коломойским. Речь идет о периоде, когда студия Квартал 95 начала сотрудничать с телеканалом 1+1. Из документов Pandora Papers следует, что эти средства формально были уплачены в качестве взноса в уставной капитал.

В Офисе президента заявили, что расследование Слідство.Info содержит предположения и конспирологические привязки, а вся информация касается периода до начала президентства Зеленского.