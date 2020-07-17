Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский задекларировал 50 тыс. долларов наличными, земельный участок и корпоративные права.

Об этом свидетельствуют данные его декларации по 2020 год, которая обнародована на сайте НАПК, сообщает Укринформ.

Согласно декларации, Уруский владеет на правах совместной собственности с женой и детьми квартирой в Киеве площадью 93 кв. м, а также земельным участком в Макаровском районе Киевской области площадью 22 266 кв. м.

Жена Олега Уруского Александра указана в декларации владелицей трех земельных участков в н.п. Мостыще, Новоселки Макаровского района Киевской области - площадью 1500 кв. м, 2470 кв. м и 2 266 кв. м.

Также жена вице-премьера владеет объектом незавершенного строительства - жилым домом общей площадью 505 кв. м.

В собственности Олега Уруского также автомобиль марки Audi 2016 года выпуска, его жена владеет Peugeot 2014 года выпуска.

Кроме этого, в декларации указаны корпоративные права: ООО Авиационно-космические системы и технологии - 48%, ООО Эковей Технолоджи - 25%, ООО Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД - 33%, ООО Юнайтед Гудс Энд Фудс - 25%, ООО Proxima Technical Consulting FZ LLC - 33%.

Наличными Уруский имеет 50 тыс. долларов.

Также Олег и Александра Уруские имеют счета в ряде банковских учреждений, но в декларации не указаны наличие или сумма средств на этих счетах.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.