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Во Всемирной организации здравоохранения объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Это комбинация двух причин.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он отметил, что способность относительно тестирований в Украине повысилась. Если три месяца назад это была 1 тысяча, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов. Это первая причина.

«В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслаблеными», - сказал Хабихт.

Люди не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом - это составляет определенные риски.

«Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей», - добавил он.

Напомним, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки – 848.

 
ForUm

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